Roma inquietante episodio | lavoratore contaminato dal plutonio

Un evento allarmante nel Centro di ricerca Enea di Casaccia, nella periferia di. Si teme che unsia statodal.E’ stato sottoposto a controlli dopo che nel suo corpo è stato rilevato un valore di radioattività superiore alla norma. Le prime verifiche escludono rischi per la sua salute e contaminazioni all’ambiente esterno. La sua situazione, però, resta monitorata, e sono in corso accertamenti per scoprire cosa è successo.La notizia si è diffusa nel pomeriggio da una interrogazione parlamentare di deputati del Pd al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto. I parlamentari, citando “notizie di stampa”, chiedevano informazioni circa il fatto che “presso l’ex sito nucleare di Casaccia, gestito dalla Sogin, alle porte di, nei giorni scorsi un operaio sarebbe risultato colpito da contaminazione da”, scrive l’Ansa.