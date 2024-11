Lettera43.it - Pos e carte, finiti i disservizi: stimati danni alle vendite da 100 milioni di euro

Leggi su Lettera43.it

Dopo quasi due giorni sono terminati i disagi che hanno riguardato pagamenti elettronici e prelievi, scaturiti – come ha spiegato Worldline – da lavoritubature del gas in Svizzera, che hanno reciso un cavo del fornitore francese primo processore del settore inpa e quarto al mondo. L’allarme era rientrato già nella serata del 28 novembre, ma i servizi sono poi tornati alla normalità solo nel tardo pomeriggio del 29. Non si è trattato di un disagio da poco, in quanto molti italiani non sono riusciti a fare la spesa e rifornimenti di carburante, pagare prestazioni e servizi, fare acquisti anche online. Il tutto in concomitanza con il Black Friday: si stimano mancateper circa 100di.Pagamento con Pos (Ansa).Confesercenti e Codacons valutano azioni legaliConfesercenti ha reso noto che un negozio su quattro tra gli associati ha segnalato criticità riguardanti l’utilizzo della moneta elettronica, con la conseguente impossibilità di procedere ai pagamenti esclusivamente in contanti.