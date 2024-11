Cityrumors.it - Allerta meteo: neve e venti di burrasca su quattro regioni italiane

Leggi su Cityrumors.it

Il maltempo si abbatte su: pericoli e disagi in arrivo, l’avviso della Protezione CivileL’inverno è arrivato e si fa sentire con tutta la sua forza. Ecco perché non c’è da sorprendersi che oggi, sabato 30 novembre, l’Italia sia sotto l’influenza di un’ondata di aria fredda proveniente dall’Europa orientale. Questa sta portando con sé un mix didi, oltre che un sensibile abbassamento delle temperature.disu(Ansa Foto) – Cityrumors.itÈ proprio in relazione a questo cambiamento atmosferico che la Protezione civile ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse, segnalando un’gialla in alcuneparticolarmente esposte.Le precipitazioni nevose, protagoniste di questa giornata, sono attese soprattutto sulledel medio versante adriatico.