Gamerbrain.net - Alan Wake 2: Guida per ottenere il fucile a pompa

Leggi su Gamerbrain.net

In2, sopravvivere alle minacce oscure richiede strategie intelligenti e armi potenti. Una delle più utili per affrontare i Taken è il, un’arma distruttiva che può fare la differenza tra la vita e la morte. Questati spiegherà passo passo come ottenerlo giocando con Saga Anderson.Quando e Dove TrovarloIldiventa disponibile durante il capitolo Return 5: Old Gods, dopo aver completato le seguenti sezioni:Valhalla Nursing HomeWellness CenterOverlap EventDopo questi eventi, l’obiettivo della missione ti condurrà alla Bright Falls Sheriff’s Station. Qui inizierà il tuo percorso per sbloccare questa potente arma.Come Sbloccare ilPassaggi InizialiIncontra Kiran Esteves:Una volta arrivato alla stazione dello sceriffo, troverai Kiran Esteves, un agente del Federal Bureau of Control, nascosto e ferito dentro un armadio.