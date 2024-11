Zonawrestling.net - WWE: Triple H mostra il suo lato più dolce con una foto post workout insieme alle figlie per il giorno del Ringraziamento

La leggenda della WWE e Chief Content OfficerH ha condiviso sui social media, in occasione deldel, un raro momento della sua vita familiare. Conosciuto per la sua intensa dedizione al fitness, il “King of Kings” ha dito che il tempo in famiglia e l’esercizio fisico possono convivere perfettamente. Nel suoH augura un felicedelcondividendo duescattate dopo l’namentosue:“Buondela tutti,namento pre-pranzo #GirlDad #StrongGirls #Proud.” Happy Thanksgiving to everyone. Pre feast!#GirlDad#StrongGirls#Proud pic.twitter.com/Y4La1VykYE—H (@H) November 28, 2024 Questo raro momento familiare ha subito conquistato i fan, che hanno sommerso ildi commenti, elogiandoH sia per la sua dedizione come padre che come esempio da seguire.