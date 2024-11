Ilfattoquotidiano.it - Vittorio Feltri choc: “Ai musulmani sparerei in bocca, non mi vergogno di considerarli razza inferiore”. Lite con Parenzo a La Zanzara

“Aiin, a tutti. Io non miaffatto di considerare idelle razze inferiori“. Sono le parolepronunciate ai microfoni de La(Radio24) da, ieri sera protagonista di un concitato botta e risposta con Davidsui disordini avvenuti nel quartiere periferico di Milano, il Corvetto, a seguito dell’incidente in cui ha perso la vita il 19-enne egiziano Ramy Elgaml, dopo la caduta da uno scooter alla fine di un inseguimento dei carabinieri per otto chilometri.“Conosco il Corvetto – affermarispondendo a una domanda di Giuseppe Cruciani – Non frequento le periferie, perché non mi piacciono. Sono caotiche, brutte e soprattutto piene di extracomunitari che non sopporto. Basta guardarli e vedere quello che combinano qui a Milano.