Ilfattoquotidiano.it - Sciopero generale, le voci dei lavoratori dal corteo di Milano: “Lo facciamo per i nostri figli, coi nostri stipendi qui non si vive”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Oggi, rinunciando a un giorno del mioo, per dare un futuro ai miei”. Paola è una lavoratrice di un grande supermercato del Milanese. Nel suo settore le paghe base partono da 1050 euro al mese per 40 ore. E loo è bloccato da anni. Per questo oggi ha scelto di scendere in piazza ainsieme a migliaia di lavoratrici eper aderire alloproclamato da Cgil e Uil. Al centro della protesta c’è la manovra di bilancio. “Il governo ci ha dato una mancia – spiega Alessandro, delegato Uil nel settore delle telecomunicazioni – da un lato ci dà, ma dall’altro ci toglie”. In piazza ci sono tutti i settori, dagli operai agli impiegati pubblici fino agli autisti degli autobus. Vincenzo, delegato Uil, è uno di loro. Lavora da 29 anni in Atm.