Ilveggente.it - Reggiana-Sassuolo, Serie B: tv, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della quindicesima giornata diB e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili, diretta tv, streaming.I derby si sa, sono sempre difficili da pronosticare, soprattutto inB. Ma, in questo caso, la sensazione è che trala partita che aprirà la quindicesima giornata dellacadetta sembra essere abbastanza indirizzata.B: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itPartiamo da quelli che sono i valori in campo: laè sicuramente una buona squadra, costruita per raggiungere un certo obiettivo che è totalmente diverso da quello dei neroverdi. Che, intanto, hanno preso in panchina un allenatore come Grosso che sa benissimo come si vince laB e poi hanno in rosa gente che in alcuni casi, nella massima, ha fatto la differenza.