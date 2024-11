Le azzurre della boxe contro Angela Carini Irma Testa | Se non ci avesse snobbato le avremmo evitato una brutta figura con Imane Khelif

Leggi su Open.online

«Se fossi stata più con noi tiaiutata. Invece ci hai fatto fare unain mondovisione». Sono queste le parole rivolte daad. L’affondo dialla pugile azzurra, nota ai più per aver combattutol’algerinaper giusto pochi secondi, prima di ritirarsi in seguito a un colpo particolarmente forte sferrato dall’atleta africana, arriva dopo un’intervista a Repubblica in cuiha ripercorso la travagliata estate olimpica, durante la quale – ha affermato – si è sentita abbandonata dalle compagne di squadra. «Nessuna delle mie compagne mi ha incoraggiata»«Le mie compagne di nazionale non fanno più partemia vita. Non ho trovato una di loro che mi abbia detto una frase di incoraggiamento». È questa la frase che ha accesso la lite tra le