Internet non va in mezza provincia di Rimini | ecco perché

, 29 novembre 2024 - Un cavo della fibra ottica tranciato nella zona di Cattolica sta creando disservizi nell'accesso alla retein larga parta della zona sud della. Problemi sono stati registrati anche nella città di. Il Comune di Riccione ha preso contatto con i gestori di telefonia per capirne le cause e sollecitare una veloce risoluzione del problema, che potrebbe avvenire entro la mattinata di sabato 30 novembre. Tante le imprese che hanno avuto problemi, tante le call saltate per l'impossibilità di garantire le connessioni. La rottura è avvenuta durante i lavori di posa di nuovi cavi elettrici.