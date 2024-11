Iltempo.it - Harry e Meghan preoccupati? Il documentario con i retroscena "esplosivi"

Leggi su Iltempo.it

Nuove rivelazioni sue sul loro allontanamento dalla royal family potrebbero presto riaccendere i riflettori su una delle questioni che più dividono gli inglesi. Il prossimo 3 dicembre, stando a quanto riporta l'Express, il canale tedesco ZDF manderà in onda il“Prince. The Lost Prince”, diretto da Ulrike Grunewald. Progetto, questo, per cui sarebbero state interrogate sulla vicenda persone vicine ai duchi Sussex sia in California sia a New York e che la coppia, proprio per questo motivo, non avrebbe accolto con molto entusiasmo. Ad agitare il principenon sono solo le ombre sulle quali ilpotrebbe fare luce, ma anche una coincidenza: "Prince. The Lost Prince" arriverà nello stesso periodo di diffusione della serie Netflix che il duca ha dedicato alla storia del polo e il rischio è che il primo prodotto possa rubare spazio e pubblico al secondo.