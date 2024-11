Quotidiano.net - Grande Fratello, Maria Monsè e la figlia Perla nuove concorrenti: perché la chiusura anticipata è vicina

e la, ormai diciottenne, diventanodel. Anzi diventano un’unica concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Che a questo punto - tesi corroborata anche dai deludenti dati Auditel degli ascolti tv - si ava grandi passi alla, i nominati e lo psicodramma Non è la Rai. Shaila: “Sto sotto un treno” Proprio questo ingresso, infatti, rappresenta il canto del cigno. Anzi, peggio: l’ultimo tentativo da parte di una balena spiaggiata di tornare in mare per poter respirare. Spoiler: non ce la farà.non si può pensare che l’ingresso del monumento al trash e alla televisione di scarsa qualità - i personaggi chee laportano in tv rappresentano il vuoto cosmico – possa risollevare le sorti di un programma che è stato nel corso delle ultime edizioni smembrato e portato al tracollo da una gestione miope e da una conduzione senza alcuno stile.