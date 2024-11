Lettera43.it - Georgia, scontri tra manifestanti e polizia dopo la sospensione dei negoziati per l’adesione all’Ue

Il 28 novembre il primo ministro della, Irakli Kobakhidze, ha dichiarato che il Paese sospenderà iperall’Unione europea fino alla fine del 2028. La decisione ha portato a proteste econ lain diverse città della. It was a tough and violent night in Tbilisi, with riot police brutally beating and detaining protesters, while journalists were especially targeted in extreme ways.One thing is clear: the anti-Russian resistance inis alive and will continue. pic.twitter.com/zCIKu4rOih— Visioner (@visionergeo) November 29, 2024A Tbilisi, teatro di numerose manifestazioni nei mesi scorsi, migliaia di dimostranti si sono ritrovati nei pressi del Parlamento: laha usato idranti, proiettili di gomma e gas lacrimogeni per disperdere una massiccia protesta pro-Ue.