Ardea beccati a smontare un’auto rubata | in 5 finiscono in manette

, 29 novembre 2024- I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Anzio hanno arrestato quattro uomini in flagranza di reato e uno in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere – di età compresa tra i 20 e i 42 anni, tutti senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziati del reato di riciclaggio.A seguito di un’attività appositamente predisposta per il contrasto di reati predatori nel territorio del comune di, i Carabinieri hanno individuato gli indagati che, a bordo di, risultata provento di furto a seguito di immediati accertamenti alla Banca Dati, si stava dirigendo in via Monti Santa Lucia, per poi introdursi all’interno del cortile di un’abitazione in località le Salzare, già nota per precedenti operazioni di controllo.Di iniziativa, i Carabinieri della Tenenza die della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, hanno eseguito la perquisizione congiunta sorprendendo i 4 soggetti intenti aparti del predetto veicolo, sia all’interno del vano motore che nella plancia interna del veicolo.