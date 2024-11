9-1-1 | Lone Star lo showrunner ha appena lasciato intendere la morte dei personaggi nel finale di serie?

Leggi su Cinefilos.it

9-1-1:, lohaladeineldi?Ildella9-1-1:andrà in onda lunedì 3 febbraio 2025. Secondo loRashad Raisani, la“avrà unapocalittico in più di un senso”. Parlando con TheWrap del prematurodiche conclude il primo spinoff di 9-1-1, Raisani ha detto che si tratta di “una gigantesca, doppia crisi” con “un’atmosfera apocalittica per i nostri. Chernobyl incontra The Last of Us è quello a cui puntavamo”.Gli show citati sono caratterizzati da crisi colossali, in quanto i loro protagonisti sembrano destinati a morire. L’universo di 9-1-1 è noto per aver risparmiato i suoi, ma quando gli è stato chiesto se alcuni moriranno neldella, Raisani ha risposto:“Ho deiche hanno a che fare con il cancro.