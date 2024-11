Quotidiano.net - Unicredit e il risiko del credito, Banco Bpm lancia l’allarme esuberi. L’economista: “L’offerta andrebbe alzata”

Il ceo diBpmsulle ricadute occupazionali di una fusione con. Dopo il no secco del cda alpubblica di scambio, Giuseppe Castagna rincara la dose. In una lettera ai dipendenti l’ad sottolinea la "forte preoccupazione” per le sinergie di costo stimate dal gruppo guidato da Andrea Orcel, “pari a oltre un terzo della base costi” di Piazza Meda, e che si tradurrebbero in “oltre 6.000” uscite. Sull’operazione non si esprime, invece, il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli: “Non partecipiamo a dibattiti che sarebbero scomposti e fuori luogo. Il mercato non lo si giudica, lo si analizza. Io leggo, studio e taccio”. Da quando lunedì scorso la seconda banca italiana ha comunicato la propria offerta pubblica di scambio sulle azioni diBpm si è scatenata una rincorsa alle spiegazioni nascoste, alle conseguenze politiche, alle dinamiche di palazzo che tale offerta avrebbe generato.