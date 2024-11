Lapresse.it - Ue, Meloni: “Ruolo Fitto grande occasione, con vicepresidenza Italia centrale”

“Grazie a tutti quelli che hanno lavorato alla realizzazione di questo accordo, e grazie a Raffaele, ministro del governono ancora per pochissimi giorni, futuro vicepresidente esecutivo della Commissione europea, un risultato del quale credo l’debba complessivamente andare fiera“. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo a Cagliari alla cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Sardegna.“Un risultato che pone la nostra nazione in una posizione di centralità nella prossima Commissione europea – ha quindi aggiunto la premier -, ma anche un risultato che ci consente di avere un occhio di riguardo rispetto a molte materie che sono di interesse della nostra nazione. È un risultato che dobbiamo leggere come risultatono, una“.