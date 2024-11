Ilfattoquotidiano.it - Renault Scenic E-Tech, la prova de Il Fatto.it – Ritorno al futuro, elettrico – FOTO

Dicie pensi all’amato monovolume di quando eravamo più giovani. Ora ci aggiungiE-Electric e quando ti ci metti al volante, il pensiero vola ancora indietro negli anni. Perché al netto del tentativo (della politica) di imporre la mono-mobilità elettrica riuscendo invece a rovinare l’accezione di una tecnologia che ha solo bisogno di maturare, guidare l’evoluzione di un modello ti dà l’idea del suo potenziale. Soprattutto se a metterla su strada è un costruttore comeche dell’, insieme alla consorella Nissan, è stato uno dei pionieri dai tempi della Zoe, qualcosa come 12 anni fa.Una volta seduti davanti al volante, infatti, capisci che ilsi può guidare e non è afmale. Un’atmosfera moderna ma elegante, tecnologia di ultima generazione applicata alla tradizione a cominciare dal nuovo sistema multimediale realizzato in collaborazione con Google.