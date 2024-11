Ilrestodelcarlino.it - Profumi e sapori della montagna. Torna il festival "Terre del Tartufo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ledel: il mare inizia dalla" è la rassegna che andrà in scena da martedì 10 a domenica 15 dicembre tra Pieve Torina, Camerino e Serravalle. L’hanno presentata ieri a Roma il commissario Guido Castelli e il presidente dell’unione montana Marca di Camerino Alessandro Gentilucci. Il progetto ha vinto un bando regionale "Accoglienza" per il turismo, che prevede anche la partecipazione di rappresentanti del Parlamento europeo. "Affronteremo tali quali il cambiamento climatico – ha esordito Gentilucci –, la capacità turistica, per aumentare la redditività e il ripopolamento di questi territori. L’obiettivo è far apprezzare al turista le aree interne. Coinvolgeremo anche le scuole dell’unione montana". Il programma sarà svelato nei prossimi giorni, ma intanto il sindaco di Pieve Torina ha anticipato alcuni appuntamenti, come la "degustazione narrata" a Camerino e l’incontro con blogger, influencer, content creator e giornalisti a Serravalle.