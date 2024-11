Nerdpool.it - Panini Magazines – La collana “Il mio primo fumetto” si arricchisce di due nuovi titoli dedicati al Natale

Ilè alle porte, eComics) si prepara a festeggiare con duea tema, che vanno ad arricchire laIl mio: Peppa Pig – Il regalo didi nonno Pig e Masha e Orso – Desiderio di, disponibili in edicola e su.it rispettivamente da venerdì 29 novembre edavenerdì 6 dicembre. La serie Il mioè pensata per avvicinare i più piccoli alla lettura delattraverso storie semplici e divertenti.Si parte con Peppa Pig – Il regalo didi nonno Pig: 32 pagine ricche di divertimento per trascorrere le feste in compagnia di Peppa e di tutti i suoi amici, con tanti giochi e attività e, naturalmente, con un’imperdibile storia. Protagonista, Nonno Pig, che nonostante abbia ricevuto un regalo dispeciale, sembra incontrare alcune difficoltà.