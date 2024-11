Quotidiano.net - “Non siamo burattini”. La protesta degli artisti contro Sora

Roma, 28 novembre 2024 – “Non”: è questa la frase con cui un gruppo diche si definisce ironicamente “PR Puppets”,delle PR appunto, hato negli Stati Unitiil sistema di generazione di video di OpenAI,. Annunciato a febbraio scorso, il programma promette di creare video cinematografici in un minuto. Ha dato la stura ad una serie di sistemi che usano l'IA generativa – di Meta, Google e Adobe, solo per citarne alcuni – a cui l'industria creativa guarda con allarme. Glicheno erano stati reclutati per un test propedeutico al lancio ufficiale di, di cui ancora non si conosce una data precisa. In una lettera aperta indirizzata ai “Signori dell'intelligenza artificiale aziendale”, il gruppo rivendica laa nome di 300e film-maker a cui era stato dato accesso acon l'obiettivo di fornire un back alla società, che attualmente ha raggiunto un valore di 150 miliardi di dollari.