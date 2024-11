Sport.quotidiano.net - Lazio, Fabiani: "Chiusura Amsterdam è una barbarie, la Uefa deve intervenire"

Roma 27 novembre 2024 - È stata una giornata intensa in quel del centro tecnico di Formello. Vigilia della sfida di Europa League contro il Ludogorets, subito dopo la conferenza stampa di Marco Baroni e Adam Marusic, è intervenuto in sala stampa il direttore sportivo del club Angelo. Abbastanza scuro in volto, il dirigente ha parlato direttamente ai cronisti presenti, discutendo della decisione presa dalla sindaca didi vietare la trasferta ai tifosi laziali. Ecco le sue parole. Il dirigente ha preso la parola senza nessuna domanda: "Sono qui in veste insolita, ma come parte della società, era doveroso chiarire alcuni aspetti riguardo al divieto per i tifosi dellaad". Questo è l'incipit di, che poi prosegue: "Ieri appena è trapelata la notizia ci sono stati colloqui all'interno della società e non vi nascondiamo che siamo rimasti alquanto basiti da questa ulteriore limitazione.