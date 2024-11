Ilrestodelcarlino.it - ’Italian victory’, il docufilm sulla battaglia del Senio

Stasera alle 21, al cinema Mariani di Ravenna (via Ponte Marino 19), verrà proiettato il film documentariovictory 1944-45’, che racconta la drammaticadel, avvenuta nell’aprile del 1945 ai confini tra Toscana ed Emilia-Romagna. L’evento rientra negli appuntamenti realizzati per celebrare l’80esimo anniversario della liberazione di Ravenna dal nazifascismo. Il documentario analizza un momento decisivo del secondo conflitto mondiale. Dall’autunno 1944 alla primavera del 1945 il destino della Seconda Guerra Mondiale in Italia passò, infatti, per le sponde del fiume. Per circa 200 giorni il fiume fece da sfondo ad una serie interminabile di scontri tra i più duri e violenti della Campagna d’Italia: unadimenticata ed estenuante, di cruciale importanza per la fine della guerra.