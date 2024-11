Lapresse.it - Giorno del Ringraziamento: storia, simboli e significato del Thanksgiving

Leggi su Lapresse.it

Negli Stati Uniti, il quarto giovedì di novembre non è unqualunque: è ildel, o, una celebrazione che riunisce milioni di persone attorno alla gratitudine, alle tradizioni e alla famiglia. Proclamato festa nazionale nel 1863 da Abraham Lincoln, in piena Guerra Civile, ilè diventato un simbolo di speranza e unità. Anche quest’anno, le tavole si riempiranno di tacchino, purè e racconti condivisi, rinnovando una delle tradizioni più amate d’America.Le origini deldelMa da dove nasce questa festività? Le sue radici risalgono al 1621, quando i Padri Pellegrini, giunti in Nord America a bordo della Mayflower, organizzarono un banchetto per ringraziare Dio del raccolto abbondante. Sopravvissuti a un inverno particolarmente rigido grazie all’aiuto della popolazione indigena Wampanoag, i Pellegrini celebrarono questo momento di gratitudine insieme ai loro alleati nativi.