Ilrestodelcarlino.it - Francesco Sodano è il nuovo comandante della Guardia di Finanza di Rovigo: chi è

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 28 novembre 2024 –corso al comando delle Fiamme Gialle polesane. Nella giornata di mercoledì 27 novembre alla Caserma ‘M.A.V.M. Fin. Tullio Olivato’ di Borsea () alla presenza delregionale Veneto, generale di Divisione Riccardo Rapanotti, dei comandanti di tutti i reparti polesani e di una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado in servizio e in congedo, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al comandodirodigina tra il colonnello Antonio Morelli e il colonnello. Il saluto del Colonello Morelli Il colonnello Antonio Morelli, dopo l’esperienza al verticedidi, durata circa tre anni, è stato posto in congedo per raggiunti limiti d’età. Nel discorso di commiato, il colonnello Morelli ha rivolto parole di sentito ringraziamento nei confrontisuperiore gerarchia e del personale dipendente che, con impegno e spirito di servizio, ha ottenuto in questi anni significativi risultati in tutti i settori operativi.