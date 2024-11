Thesocialpost.it - Crisi governo, la furia di Meloni contro Tajani: “Perdo la faccia”

Roma – La tensione tra Giorgiae Antonio, culminata in un acceso confronto all’hotel Cavalieri Waldorf Astoria, accende i riflettori sulla stabilità della coalizione di. Dopo lo sin Parlamento, con Forza Italia che ha votatol’esecutivo su un punto cruciale, la premier e il suo vice si sono trovatiper un chiarimento che, secondo fonti interne, è stato tutt’altro che sereno.“Ti avevo chiesto di abbassare i toni”, furiosa per il voto contrario degli azzurri, avrebbe accusatodi non aver rispettato le sue richieste. “Ti avevo chiesto di abbassare i toni – avrebbe detto la premier – perché il Quirinale già ci frena su ogni emendamento. Invece hai votatoil”. Il riferimento è alla sottosegretaria Albano e alla gestione dell’emendamento sul canone Rai, tema che ha visto un duro stra le due anime della maggioranza.