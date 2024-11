Wicked | le connessioni con Il Mago di Oz e quei due cameo emozionanti!

Leggi su Cinefilos.it

: lecon Ildi Oz edue(qui la recensione) è arrivato nei cinema questo fine settimana e sembra destinato a continuare a battere i record al botteghino in vista del Ringraziamento. Ha già avuto la più grande apertura mondiale e nazionale per un film basato su uno spettacolo di Broadway.Lo spettacolo teatrale è un vero e proprio fenomeno di massa, quindi questo livello di successo era prevedibile.rende omaggio a tutti i fan dell’originale di Broadway condi Kristin Chenoweth e Idina Menzel. Le due hanno interpretato Glinda ed Elphaba a Broadway e, secondo il regista Jon M. Chu, trovare loro un ruolo memorabile nel film era un dovere.Cynthia Erivo is Elphaba in, directed by Jon M. Chu© Universal Studios. All Rights Reserved.