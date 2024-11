Ilgiorno.it - Tour nell’arte per coppie di neosposi

Leggi su Ilgiorno.it

Biglietti omaggio per la Gamec, la Galleria d’arte moderna e contemporanea, per tutte leche, nei prossimi mesi, contrarranno un matrimonio o un’unione civile nelle sedi comunale. È l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Bergamo per omaggiare chi si sposa o si unisce civilmente in municipio, una tradizione per Palazzo Frizzoni: lericeveranno in regalo due biglietti d’ingresso al museo, utilizzabili fino al 6 gennaio 2026. "Siamo felici di annunciare questa nuova iniziativa – spiega l’assessore ai Servizi demografici Giacomo Angeloni –. Ogni anno circa 500scelgono di unirsi presso il nostro Comune". Soddisfatto anche Lorenzo Giusti, direttore della Gamec: "Questa scelta sottolinea il valore che l’arte contemporanea rappresenta per la comunità e che potrà contribuire a rendere l’inizio di questo nuovo percorso un momento di arricchimento culturale personale e condiviso".