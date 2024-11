Liberoquotidiano.it - "Torniamo in mare con la barca a vela Safira". Ong, Mediterranea provoca il governo: cosa c'è dietro alla mossa

Torna inSaving Humans. Questa volta lo fa con un'imzione nuova, unadal nome. Dopo una settimana di preparazione e addestramento dell'equipaggio, il natante è salpato dal porto di Lampedusa per quella che è la 20esima missione dell'ong. "Nei prossimi giorni la nostra naveJonio, dopo esser stata sottoposta per la terza volta a un illegittimo fermo amministrativo sulla base del decreto legge Piantedosi in seguito al soccorso di 83 persone nell'ottobre scorso - spiegano da- deve entrare in cantiere per la visita 'a secco in bacino' (dry-dock) prevista ogni tre anni dal Registro navale italiano (Rina), e non potrà perciò essere operativa per un certo periodo". Questo non ferma l'organizzazione pro-migranti che descrive "la situazione lungo le rotte migratorie del Mediterraneo centrale" come "drammatica".