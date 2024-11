Tax Credit accolto il ricorso dei piccoli produttori contro il decreto del Mic | il Tar deciderà nel 2025

Leggi su Open.online

La riforma per ora rimane in vigore ma intanto ipossono esultare per una prima importante vittoria. Il Tar hailil Taxdi dodici società di produzione audiovisiva, dell’AssociazioneAudiovisivi (Apa) e dell’Anica. Ilè stato licenziato dal ministero della Cultura lo scorso agosto. La riforma del settore è contenuta nel provvedimento del Mic, retto allora da Gennaro Sangiuliano, di questa estate che ihanno aspramente criticato perché renderebbe più complesso per loro l’accesso ai fondi pubblici. Il tribunale amministrativo, come si diceva, haile ha stabilito che prenderà una decisione definitiva il 4 marzo. Per scongiurare il rischio di un congelamento dei fondi già assegnati, il Tar scrive nel dispositivo che viene lasciata inalterata l’efficacia delfino al giudizio di merito, evitando così gli effetti distorsivi che provocherebbe la sospensione del provvedimento.