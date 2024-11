Gaeta.it - Nel cuore di Roma c’è un locale centenario che è impossibile da perdere: un’esperienza dolcissima che incanta turisti e cittadini

Facebook WhatsAppTwitter Quando si passeggia per le strade storiche di, ci sono luoghi che sembrano custodire il tempo e raccontare storie affascinanti.Tra questi, uno dei più incantevoli è senza dubbio la storica cioccolateria Moriondo & Gariglio, situata in via del Piè di Marmo, al civico 22. Con le sue spesse tende di seta damascata rossa che proteggono le delizie esposte, questoè una vera e propria gemma per chi cercadolce e autentica. Non è solo la qualità dei prodotti a colpire, ma anche l’atmosfera che si respira, un viaggio nel tempo che avvolge ogni visitatore.La prima impressione è quella di varcare la soglia di un mondoto. Una volta entrati, ci si trova in un’accogliente saletta fin de siècle, decorata con poltroncine damascate e tavolini rotondi.