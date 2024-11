Romadailynews.it - Monopattino rubato ritrovato, denunciato 44enne per ricettazione

Leggi su Romadailynews.it

A Roma, unscoperto con refurtiva in un box: restituito ilal proprietario.Roma, 27 novembre – Undi origine tunisina è statodai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma per. La vicenda è iniziata quando un 28enne romano ha segnalato ai militari di aver localizzato, tramite GPS, il proprioelettricoil 14 novembre scorso. Il dispositivo risultava all’interno di un box situato in via Rovigno d’Istria.L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla perquisizione del locale, in uso al sospettato, dove sono stati ritrovati non solo il– immediatamente restituito al legittimo proprietario – ma anche un considerevole quantitativo di altra merce. Tra questa, 81 apparati radio per auto di diverse marche, quattro biciclette elettriche e due smartphone iPhone, tutti di dubbia provenienza.