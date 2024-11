La storia fuorviante del vaccino «ritirato silenziosamente» dalla Sanità americana

Leggi su Open.online

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) sostengono che ilpediatrico HibTITER della casa farmaceutica Wyeth (acquisita da Pfizer), risulterebbe» dal mercato dal 2007, in quanto collegato a gravi condizioni mediche. Intanto i vaccinati oggi risulterebbero degli «adulti a rischio». Vediamo di cosa si tratta realmente.Per chi ha fretta:Diverse condivisioni insinuano che unpediatrico sarebbe statoin quanto collegato a 19 malattie.Si cita anche un recente studio prodotto da autori di una nota organizzazione No vax.Lo studio in oggetto si basa su segnalazioni non verificate, cosa che limita i risultati per stessa ammissione degli autori.Le insinuazioni riguardo a un ritiro silenzioso delnon trovano riscontri.