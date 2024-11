Linkiesta.it - In Italia si sciopera sempre meno, tranne nei trasporti locali

Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil per venerdì 29 novembre neisarà ridotto a quattro ore. Così ha stabilito l’ordinanza firmata dal ministro deiMatteo Salvini «per evitare aglini l’ennesimo venerdì di caos», ha detto. Con tanto di video in cui firma la precettazione. I sindacati hanno presentato ricorso al Tar, a difesa della protesta indetta per l’intera giornata anche nel trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo, settori oggetto dell’ordinanza di Salvini.«In venticinque mesi di governo, milletrecentoquarantadue scioperi proclamati e novecentoquarantanove effettuati, trentotto al mese, di cui cinquecentodiciotto proclamati e trecentosettantaquattro effettuati a livello nazionale, più di uno sciopero al giorno. Esiste il diritto allo sciopero per i sindacalisti, esiste anche il diritto alla mobilità, alla salute e al lavoro di tutti gli altrini», ha detto Salvini.