Primacampania.it - Il Touring Club Italiano assegna la Bandiera Arancione a Caposele (AV)

Leggi su Primacampania.it

ROMA – La, il prestigioso riconoscimento delper i piccoli borghi italiani eccellenti, vieneto ache diventa la seconda località certificata in provincia di Avellino, mentre sale a 6 il numero di Comuni “arancioni” in Campania. In tutta Italia, sono 290 le località certificate.è stata premiata con laper i numerosi e vari attrattori, ben segnalati e fruibili, per la vivacità del centro, con negozi di prodotti tipici e ristoranti, per il percorso di visita ben segnalato che permette di scoprire tutte le bellezze del territorio. Cos’è laLe Bandiere Arancioni sono luoghi dove la qualità dell’accoglienza, la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalare un’esperienza di viaggio autentica.