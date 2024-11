Gaeta.it - Il Natale del Commissario Ricciardi: Un mistero tra tradizioni e ombre nel cuore di Napoli

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il celebre, creato dalla penna di Maurizio de Giovanni, torna sul palcoscenico napoletano con “Per mano mia“. Questo spettacolo, programmato per sabato 30 novembre alle 19:30 al Pozzo e il Pendolo Teatro, offre un mix di giallo e affresco sociale, portando alla luce le complessità di unadel 1931. L’adattamento del testo, curato da Annamaria Russo, vede Paolo Cresta sia nel ruolo di protagonista che alla regia.1931: Un delitto che scuote la cittàLa trama è ambientata in ungelido e inquieto nelladel 1931. IlLuigi Alfredo, caratterizzato dai suoi occhi verdi e dal peculiare dono di percepire gli ultimi pensieri delle vittime, si trova di fronte a un caso complesso. Due omicidi sconvolgono la tranquilla vita della città: Emanuele Garofalo, un funzionario della milizia, e sua moglie Costanza, assassinati brutalmente in circostanze misteriose.