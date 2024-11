Erik ten Hag si è messo in fila per il primo lavoro da quando ha lasciato il Manchester United mentre i giganti europei vedono un grande cambiamento

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.ten Hag durante la sua ultima partita da allenatore del(foto di Eddie Keogh/Getty Images)Secondo quanto riferito, l’ex allenatore delten Hag sarebbe stato scelto come opzione per essere il prossimo allenatore dell’RB Leipzig tra le difficoltà della squadra sotto Marco Rose.Il tattico olandese è rimasto senzadopo il suo licenziamento da parte del Man Utd un mese fa, ma si immagina che non passerà molto tempo prima di vederlo di nuovo ai massimi livelli dirigenziali.Ruben Amorim prende una ENORME decisione di trasferimento!Le cose non sono andate bene per Ten Hag all’Old Trafford, ma prima era molto apprezzato per ilsvolto come allenatore dell’Ajax, ed è ben lungi dall’essere l’uniconome a lottare alloin questo estremamente impegnativo post-Sir Alex Era Ferguson.