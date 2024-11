Lapresse.it - Confartigianato, Granelli all’assemblea: “Guerra in Ucraina costa 155 miliardi alle imprese”

Il conflitto russo-ucraino, dal 2022 ad oggi, ètoitaliane 155,1di euro. Lo rileva un rapporto del centro studi di, citato dal presidente Marconella sua relazione: ai 13,4di mancate esportazioni verso Russia esi sommano la perdita di 18,4di export verso la Germania, 78,9di maggiori costi per l’acquisto di energia dall’estero e 44,3di maggiori oneri finanziari a causa dell’aumento dei tassi d’interesse per contrastare l’inflazione.In prospettiva – viene sottolineato – il protrarsi della crisi in Medio Oriente potrebbe determinare uno shock sui prezzi energetici con un impatto recessivo sul Pil dell’Italia per 18,8di euro nel biennio 2025-2026. “Tutto ciò – ha sottolineatonella sua relazione – rende il futuro sempre più incerto ed accresce le preoccupazioni, sia per il presente, sia per quello che potremo lasciareprossime generazioni.