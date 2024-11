Sport.quotidiano.net - Champions League, Gasperini: "Abbiamo preso seriamente questa gara. Gruppo solido e serio"

Berna (Svizzera), 26 novembre 2024 – L’Atalanta continua a dare spettacolo anche sul palcoscenico europeo dellae annichilisce a domicilio gli svizzeri dello Young Boys con un tramortente 6-1 figlio di una prestazione straripante: sono bastati appena 9’ ai nerazzurri per prendere le misure degli avversari e colpire con la prima rete indi Retegui, bravo a raccogliere un filtrante con il contagiri di De Ketelaere, assoluto protagonista della sfida, e a freddare il portiere avversario. Due minuti più tardi, un breve passaggio a vuoto della difesa nerazzurra su calcio d’angolo ha portato al pari di testa di Ganvoula, ma i nerazzurri non hanno perso il bandolo della matassa e si sono poi scatenati siglando ben tre reti in 11’ tra il 28’ e 39’: a segno prima De Ketelaere, poi Kolasinac e Retegui, entrambi aiutati da altrettanti assist illuminanti del belga che al 56’ ha siglato messo la ciliegina sulla sua torta perfetta con la seconda rete personale.