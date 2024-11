Laprimapagina.it - Annachiara Cecere: “Stelle”, il nuovo singolo

Dal 29 novembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, ildi. “” è un brano autobiografico che parla dell’insieme di paure che caratterizzano chi vive un sogno, trasformandolo in un essere umano. La protagonista vive con la paura costante che il concetto di sogno possa mettere fine alla gioia che prova per il suo modo sbagliato di vedere le cose. Tuttavia, crede che sia la fede in qualcosa a salvarla, e che, nonostante le difficoltà, sia fondamentale cercare sempre la luce in fondo al tunnel. Solo così, infatti, è possibile arrivare a una piena scoperta di sé.Commenta l’artista a proposito del brano: “Questo brano affronta la tematica di chi vive in una costante contraddizione tra i sogni e la paura di non realizzarli.