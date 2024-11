Ilfattoquotidiano.it - Verbali Amara, il Csm condanna alla censura il pm di Milano Storari: “Consegnò atti segreti a Davigo”. Nel processo penale era stato assolto

nel, mato per gli stessi fin sede disciplinare. Il pm diPaolosanzionato con ladal Consiglio superiore della magistratura al termine del giudizio sul caso deidi Piero, le copie delle deposizioni dell’ex consulente dell’Eni che il magistratonell’aprile 2020 a Piercamillo, allora membro del Csm, per contrastare un asserito tentativo di insabbiamento da parte dei propri capi. La Sezione disciplinare di palazzo Bachelet ha giudicatocolpevole di aver fornito a, “soggetto terzo rispetto alle indagini, non autorizzato a riceverli,coperti da segreto e comunque riservati nel loro contenuto, in tal modo ledendo il dirittoriservatezza dei soggetti indicati dall’avvocatocome appartenenti“loggia Ungheria“”, presunta cupola massonica composta da politici, funzionari, imprenditori e anche magistrati, la cui esistenza è stata negata in sede giudiziaria.