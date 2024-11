Ilfoglio.it - Trump usa lo spauracchio della droga e dei migranti per spianare la strada ai dazi

Prima ancora di mettere piede alla Casa Bianca Donaldminaccia nuovie semina il caos nelle relazioni diplomatiche ed economiche americane. L'ultimatum è diretto ai tre maggiori partner commerciali degli Stati Uniti. In un post su Truth, il suo social network, il presidente eletto scrive che imporrà tariffe su tutti i prodotti provenienti da Canada, Messico e Cina in arrivo negli Stati Uniti fin dal suo primo giorno di mandato, una mossa che metterebbe a dura prova le catene di approvvigionamento globali e imporrebbe costi elevati alle aziende che fanno affidamento sui rapporti commerciali con alcune delle più grandi economie del mondo.ha menzionato una carovana diin viaggio verso gli Stati Uniti dal Messico e ha detto che utilizzerà l'arma dell'ordine esecutivo (un provvedimento firmato direttamente dal presidente, che non ha bisogno dell'intervento del Congresso) per imporre una tariffa del 25 percento sulle merci provenienti da Canada e Messico finchénon smetteranno di attraversare il confine.