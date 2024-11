Movieplayer.it - The Boys 5, via alle riprese della quinta e ultima stagione: prima foto dal set e titolo del primo episodio

Leggi su Movieplayer.it

Gli attori del castserie si sono riuniti nella stessa stanza per celebrare l'inizioproduzione dell'dello show Prime Video Il cast di Thesi è riunito per una nuovadietro le quinte per celebrare l'inizioproduzionedello show che debutterà prossimamente su Prime Video. Sul suo profilo Instagram, Laz Alonso, che interpreta Latte Materno nella serie, ha postato unache lo ritrae insieme ai suoi co-protagonisti in vista dell'inizio delle, che avverrà questa settimana. Lamostra anche Antony Starr e Jessie T. Usher, che interpretano rispettivamente Patriota e A-Train, con Jack Quaid e Karl Urban, noti per i loro ruoli di Hughie e Butcher nella serie. Nella