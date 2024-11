Gaeta.it - Sette arresti a Vigevano per estorsione e minacce nel settore dei kebap

Le recenti operazioni delle forze dell'ordine a, in provincia di Pavia, hanno portato all'arresto diindividui coinvolti in un caso dilegato aldella ristorazione. La vicenda, che ha visto come vittima un imprenditore nel campo dei, si è sviluppata attraverso atti di violenza e intimidazione, culminando in atti di vandalismo epesanti.La denuncia dell'imprenditoreLa serie di eventi che ha attirato l'attenzione delle autorità è iniziata con una denuncia presentata da un imprenditore, titolare di diversi negozi di. Nel dicembre 2023, l'imprenditore ha ricevutoda parte di un gruppo di nazionalità turca, operante nella stessa area e già attivo con un proprio punto di vendita a Garlasco. A seguito delle intimidazioni, il businessman ha subito un incendio doloso in un frigorifero, situato in un negozio in fase di apertura a Garlasco.