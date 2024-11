Lanazione.it - Quando lui chiede aiuto : "Le avevo dato un calcio. Ora so gestire la rabbia"

Come si sente un uomo violento, uno che ha picchiato la moglie, la compagna, la fidanzata? Alcuni di loro frequentano il Pur, il progetto uomini responsabili guida Cataldo Scavuzzo. Uno di loro dopo averunalla moglie ha capito di aver compiuto un gesto insano e ha subito chiesto: si è reso conto che quella violenza avrebbe potuto diventare una spirale. Ha riconosciuto l’errore e ora vive felicemente con la donna che ha sposato, parla della sua esperienza per aiutare tutti gli uomini che si rivolgono al Pur. "In un momento particolare della mia vita per una questione patologica mi sono reso conto di avere avuto un’escalation di violenza nei confronti di mia moglie – racconta l’uomo –, che è culminatale houn. In quel momento mi sono reso conto che quel gesto mi avrebbe fatto male per tutta la vita.