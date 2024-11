Lanazione.it - Prato, i mali del tribunale: dopo il topo l’amianto nei condizionatori. “A rischio la salute della gente”

, 26 novembre 2024 – Aule al gelo, cancellerie ancora senza corrente e i metal detector non attivi. Ieri mattina tutta l’ala destra del palazzo di giustizia era inagibileche venerdì scorso unsi è infilato in una centralina elettrica creando un corto circuito. Il, così come è stato appurato, ha rosicchiato alcuni fili causando il guasto e restando, chiaramente, carbonizzato. E’ solo l’ultima grana, in ordine di tempo, che ildiè costretto ad affrontare: negli anni siamo passati dagli atavici problemi di caldo/freddo in estate/inverno, alle infiltrazioni di acqua visibili in gran parte dei muri perimetralistruttura, alle coperture dei soffitti che cadono a pezzi, alla accertata presenza di topi (uno fu trovato perfino a scorrazzare sulla scrivania di un magistrato tanto da richiedere una derattizzazione di urgenza), fino all’ingresso del palazzo assediato da anni dai lavori per la sistemazione dell’entrata principale (perfino il sottosegretario Sisto nella sua visita inne rimase indignato).