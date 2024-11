361magazine.com - Natale su Misura: Juicy Couture e JD Sports celebrano con stile e personalizzazione

Una collaborazione natalizia, il rinomato brand di casual luxury di Los Angeles, celebra ilin collaborazione con JDcon un’iniziativa esclusiva che combina moda e.L’evento offre ai clienti la possibilità di rendere unici i capi della collezione nataliziagrazie a un servizio gratuito die un regalo esclusivo.Come funziona:Acquisto: Acquista un capo della collezione nataliziapresso i negozi JDpartecipanti.gratuita: Porta il tuo capo al cornernello store e personalizzalo gratuitamente con ricami di iniziali o numeri, trasformandolo in un pezzo unico e su.Regalo esclusivo: I partecipanti all’attività diriceveranno in omaggio un gadget natalizio glamour della lineax JD, come le scintillanti palline natalizie, ideali per decorazioni festive di tendenza.