Natale ad Abbadia San Salvatore la città delle Fiaccole rinnova la tradizione

Siena, 26 novembre 2024 - AdSan(Monte Amiata - Siena) è il fuocoad accendere il: in questa piccola cittadina infatti, ogni 24 dicembre, siunamillenaria ancora oggi profondamente partecipata, un rito ancestrale dove il sacro e il profano si mescolano avvolgendo di magia la notte della vigilia. Quellaè unapiù antiche feste del fuoco italiane che nasce da una singolare consuetudine, intimamente sentita dagli abitanti del paese amiatino. Un appuntamento che viene preparato già con la fine dell’estate quando i “fiaccolai” iniziano a cercare la materia prima per le “”, tipiche cataste di legna a forma piramidale alte fino a sette metri che, costruite in ogni angolo del piccolo borgo medioevale, si levano al cielo in attesa della vigilia quando poi verranno incendiate.