Manchester City-Feyenoord Champions League | tv streaming formazioni pronostico

è una partita valida per la quinta giornata die si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili.Negli ultimi anni la parola “crisi” non è mai stata associata al, che oltre a vincere tutto quello che c’era da vincere è incappato solo in qualche sporadica e rara sconfitta. A tal punto che cinque k.o. di seguito sembrano pura fantascienza: invece è tutto vero, visto che da fine ottobre izens non fanno altro che perdere, rimediando esclusivamente batoste nelle 3 competizioni che al momento li vedono protagonisti.: tv,(Ansa) – Ilveggente.itSabato scorso il Tottenham ha rifilato agli uomini di Pep Guardiola la seconda sconfitta nel giro di un mese: e se inCup i campioni d’Inghilterra in carica avevano perso “solo” 2-1, nel match di campionato sono stati letteralmente affondati dagli Spurs, capaci di uscire dall’Etihad Stadium con uno storico 0-4 (la sconfitta casalinga più pesante da quando il tecnico catalano siede sulla panchina del).