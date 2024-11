Gaeta.it - Luca Zingaretti inizia le riprese di “Il capo perfetto”, nuova serie Netflix tratta da un film spagnolo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un grande passo per la carriera di, celebre attore italiano noto per il suo ruolo nel ” Commissario Montalbano”, che ora si prepara a interpretare un nuovo personaggio sullo schermo. La, intitolata “Il”, si ispira a “El Buen Patrón”, undel registaFernando León de Aranoa. Lesono già cominciate a Rubiera, un comune in provincia di Reggio Emilia, e si sposteranno in altre località della storica Motor Valley tra cui Modena e Sassuolo.Trama e sviluppo della“Il”“Il” è una produzione ambiziosa che presenta una storia avvincente suddivisa in sei episodi. Il protagonista Giulio Zagni, interpretato da, è un imprenditore che ha sempre gestito con maestria la sua fabbrica di volanti e la sua vita personale.